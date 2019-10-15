“تجارة عمان” توفر 705 آلاف دينار على الخزينة من أموال “متضرري السيول”

طارق الدعجة

عمان– أعلن رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، توفير مبلغ 705 آلاف دينار على خزينة الدولة من الأموال المخصصة من تعويضات التجار المتضررين نتيجة مياه الأمطار التي هطلت نهاية شهر شباط الماضي في منطقة شارع قريش “سقف السيل” والأسواق والشوارع المتصلة فيه.

وبين الحاج توفيق خلال مؤتمر صحافي يعقد الآن، أن توفير المبلغ تم بعد احتساب ومراجعة قيمة الإضرار التي لحقت بالتجار، ولم يتم صرفها من الأموال التي تم تخصيصها من قبل أمانة عمان.

وكان 229 تاجرا قد تعرضت محلاتهم القائمة وسط العاصمة لفيضانات جراء السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على المملكة في 28 شباط الماضي. وأكد الحاج توفيق أنه وبعد تدقيق الملفات تمت الموافقة على تعويض 208 طلبات.

كما طالبت تجارة عمان بتعويض التجار المتضررين من مشروع الباص السريع والذي يتجاوز عددهم أكثر من 2000 تاجر، وذكر الحاج توفيق أن يوم غد سيشهد اجتماعا مع التجار المتضررين في منطقة طارق ثم يليها اجتماعات مع التجار المتضررين في مختلف المناطق.

وأضاف أنه تم إعفاء التجار المتضررين من رسوم الترخيص والمهن بالاتفاق مع أمانة عمان لمدة عامين، وسيستفيد من الإعفاء 240 تاجرا.