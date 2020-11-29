تجارة عمان: حركة تسوق مقبولة في أسبوع التنزيلات

عمان- قالت غرفة تجارة عمان، إن أسبوع التنزيلات والتخفيضات بالسوق المحلية سيستمر حتى مساء غد الأثنين، لوجود حركة تسوق مقبولة، وسط التزام لافت بشروط الصحة والسلامة العامة.

واكد عضو مجلس ادارة الغرفة سلطان علان في تصريح صحفي اليوم الاحد، أن اسبوع التنزيلات والتخفيضات الذي يشمل مختلف أصناف البضائع جاء عوضا عن يوم “الجمعة البيضاء”، كونه يتزامن مع الحظر الشامل الأسبوعي.

واشار علان الى أن غالبية القطاعات التجارية المشاركة بالتنزيلات والتخفيضات لمست تحسنا في مبيعاتها وعوضت جزءا من حالة التراجع في النشاط التجاري التي لازمتها منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

واضاف أن المتسوقين تمكنوا من الحصول على البضائع التي يرغبونها بأسعار منافسة والاستفادة من التخفيضات التي طرحتها المحال والشركات.

ودعا علان الى ضرورة دراسة الأثر الايجابي الذي تحقق خلال اسبوع التنزيلات ومحاولة استنباط افكار تحاكي حاجة المحلات الاصغر والمنتشرة في عموم المملكة، من خلال دعم مهرجانات التسوق بشكل شمولي.

يذكر ان غرفة تجارة عمان استضافت اجتماعا الأسبوع الماضي لإدارات المولات والمراكز التجارية الكبرى العاملة بالعاصمة عمان بهدف التنسيق والتعاون، لإنجاح اسبوع التنزيلات بما يخدم القطاع التجاري والمواطنين.-(بترا)