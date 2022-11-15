تجارة عمان: رخصة مهن سارية المفعول شرطٌ لممارسة حق الاقتراع

أعلن مدير عام غرفة تجارة عمان هشام الدويك بأن الهيئة المستقلة للانتخاب قد اعتمدت قائمة بأسماء (18018) منشأة من أعضاء الهيئة العامة للغرفة ممّن يحقّ لمنشآتهم الاقتراع في انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة للمجلس للأعوام (2022-2026) ولإنتخاب ممثلي القطاعات التجارية المسجلة فيها منشآتهم.

وأكد الدويك أنه يتوجّب على هذه المنشآت المسجلة لدى الغرفة والمجدّدة لعضويتها للعام 2022 لدى الغرفة أن تبادر بالحصول على رخصة مهن سارية المفعول للمنشأة للعام الحالي 2022 (ممن لم يحصل على رخصة المهن لمنشآته حتى الآن)، ليتسنّى للشخص المفوَّض نيابة عن المنشآة التجارية أو الخدمية ممارسة حق الاقتراع في الانتخابات القادمة.

وبيّن الدويك أن الحصول على رخصة مهن سارية المفعول للعام الحالي 2022 هو شرطٌ رئيسيّ لتمكين الشخص المفوض نيابة عن المنشأة من ممارسة حق الاقتراع، حيث لن يتمكن من الإدلاء بصوته نيابة عن المنشأة المسجلة لدى الغرفة ما لم تكن المنشأة التي سيقترع نيابة عنها حاصلة على رخصة مهن سارية المفعول للعام الحالي 2022 من أمانة عمان الكبرى أو إحدى البلديات داخل حدود محافظة العاصمة.

وأهاب الدويك بالمنشآت التي لم تقم حتى الآن بالحصول على رخصة مهن لمنشآتها المبادرة بالقيام بذلك (إن رغبت) ، ليتسنّى لها ممارسة حق الاقتراع واختيار من تراه مناسباً لتمثيلها في مجلس إدارة الغرفة الجديد من خلال الانتخابات القادمة ، علماً بأن جداول المنشآت التجارية والخدمية التي يحقّ لها الاقتراع في الانتخابات القادمة الأعضاء في الهيئة العامة للغرفة والمُسدّدين لاشتراكهم السنوي للعام الحالي 2022 منشورة على الموقع الالكتروني للهيئة المُستقلة للانتخاب www.jec.jo.