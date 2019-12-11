“تجارة عمان”: زيادة الرواتب ستزيد الاستهلاك

عمان – قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان زيادة رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين، خطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح، وستنعكس على نشاط غالبية القطاعات التجارية، مطالبا بإجراءات أخرى لمصلحة الاقتصاد الوطني.

وقال الحاج توفيق في تصريح لــــــ(بترا) ان زيادة الرواتب سترفع معدلات الاستهلاك والطلب على الحاجات الاساسية الى جانب تحسين معيشة المواطنين ما ينعكس ايجابا على الناتج المحلي الاجمالي وتعزيز محركات النمو الاقتصادي.

واضاف ان توجيهات جلالة الملك للحكومة كانت واضحة بهدف تحسين معيشة المواطن وتأمين حاجاته الاساسية من المأكل والملبس والسكن والصحة والتعليم، مؤكدا ان تحسين المداخيل وزيادة الانفاق على الاستهلاك سيسهم برفد ايرادات الخزينة وتخفيض العجز.

وتابع ” زيادة الرواتب ستزيد الإنفاق على الحاجات الاساسية والضرورية لكن اذا بقي العبء الضريبي مرتفعا كما هو الآن لن يكون هناك اثر ملموس لهذه الزيادة عليهم “وكانت الحكومة اعلنت الخميس الماضي زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري تنفذ مطلع العام 2020، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وجاء الإعلان عن الزيادات خلال إطلاق الحزمة التحفيزية الثالثة لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ضمن برنامج حكومي اقتصادي لتحفيز النمو وتحسين الخدمات، أطلقته الحكومة خلال شهر تشرين الاول الماضي من العام الحالي.

وبين رئيس الغرفة ان زيادة الرواتب رغم أهميتها لكنها غير كافية ويجب ان يتبعها قرارات واجراءات سريعة اخرى تبدأ بتخفيض ملموس على ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والحد من ظاهرة التهريب التي تؤدي الى خفض الإيرادات والحاق الضرر بالتاجر الملتزم وخفض اثمان الطاقة لضمان انخفاض اسعار السلع والخدمات لمواجهة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. -(بترا)