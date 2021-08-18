تجارة عمان: لا إعفاءات جمركية باتفاقية التعاون الاقتصادي مع تركيا

عمان-الغد – أكدت غرفة تجارة عمّان أن اتفاقية التعاون الاقتصادي مع تركيا والتي تم المصادقة عليها من الجانب التركي قبل أيام هي عبارة عن اتفاقية إطاريّة لا تتضمن أيّة إعفاءات للرسوم الجمركيّة أو أي تخفيضات عليها.

وأكدت الغرفة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أيضا أن الاتفاقية التي وقعت عام 2019، لا تعني إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا والتي تم إلغاؤها من جانب الأردن عام 2018.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن اتفاقية التعاون التي تم المصادقة عليها هي بوابة لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين وبحث اهتمامات الأردن وتركيا الاقتصادية وإعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين الجانبين.

وأضاف الحاج توفيق أن الغرفة تلقت العديد من الاستفسارات من أعضاءها حول صحة الأخبار المتداولة عن إعادة تفعيل إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأكد أن غرفة تجارة عمان موقفها واضح تجاه قرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأن القرار لم يكن مدروساً أو مبرراً وكان بإمكان إجراء تعديلات تُصوّب أي سلبيات وليس إلغاء الاتفاقية كاملة.

وبين الحاج توفيق أن للأردن مصلحة اقتصادية مع تركيا ما يتطلب إعادة إحياء اتفاقية تجارة حرة تحقق العدالة وتخدم البلدين وتضمن وجود مصدر قريب من الأردن جغرافياً تتمتع منتجاته بجودة عالية وأسعار منافسة خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن البحري عالميا.