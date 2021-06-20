“تجارة عمان”: لدينا تحفظات على “ضريبة المبيعات” المعدل

عمان-الغد– أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن الغرفة لديها تحفظات وملاحظات على مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، سيتم صياغتها ورفعها للجهات المعنية.

وأشار الحاج توفيق في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أن الغرفة تلقت كذلك ملاحظات وتحفظات تتعلق بمشروع القانون جاءت من منتسبيها وأعضاء الهيئة العامة لديها وبعض رؤساء النقابات.

وبين أن الغرفة ستدعو خلال الأيام المقبلة إلى حوار خبراء بالضريبة حول مشروع القانون، ليتم لاحقا صياغة مقترحاتها وملاحظاتها وتحفظاتها على مشروع القانون ورفعها إلى وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومناقشتها معهم.