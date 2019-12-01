طارق الدعجة

عمان- أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الغرفة تتابع باهتمام كبير ما لحق بتجار منطقة صويلح من اضرار جراء العمل بمشروع الباص السريع.

واكد خلال لقاء مجلس ادارة الغرفة اليوم الاحد مع ممثلي تجار منطقة صويلح المتضررين من المشروع ان هذا الملف على يحظى باهتمام عال ويعتبر من اولويات عمل المجلس الذي سيقوم بزيارة ميدانية الى المنطقة والاطلاع على الاضرار.

وبين ان غرفة تجارة عمان تقف الى صف التجار المتضررين بمختلف مناطق عمل المشروع، موضحا ان مجلس ادارتها قرر تبني ملف المتضررين بشكل رسمي وتكليف جهات فنية وقانونية لتحديد واقع الضرر وقيمته.

بدوره، عرض رئيس لجنة التجار المتضررين راكان الدلاهمة واقع حال الضرر الذي لحق بـ (23) تاجراً بمنطقة المحطة الرئيسية الواقعة في صويلح جراء أعمال مشروع الباص السريع، مشيراً الى تراجع حجم مبيعاتهم بنسبة تراوحت بين 50 و80 بالمئة.

واوضح ان اعمال المشروع بالمنطقة بدأت منذ شهر أيلول عام 2018 وما زال العمل جارياً في المشروع وتم ابلاغهم بأنه سيتم تمديد العمل لمدة ستة شهور اضافية.

وبين الدلاهمة خلال اللقاء الذي حضره النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وامين الصندوق فيها خطاب البنا، ان التجار تلقوا عدة وعود من أمانة عمان الكبرى واللجنة التي شكلها أمين عمان بخصوص دراسة أضرار المحال التجارية المحيطة بمحطة انطلاق الباص السريع ولكن دون جدوى.

وطالب غرفة تجارة عمان بالوقوف الى جانبهم والمطالبة بتعويضات عادلة لهم، داعيا الأمانة الالتزام بتنفيذ وعودها لإيجاد بعض الحلول المرورية التي قد تسهم في تخفيف الأضرار التي تلحق بهم بشكل يومي.

وكان التجار المتضررين من مشروع الباص السريع في منطقة طبربور قد فوضوا غرفة تجارة عمان للمطالبة بتعويضهم عن الاضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء اعمال البنية التحتية والتحويلات والتحسينات المرورية التي طالت المنطقة