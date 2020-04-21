“تجارة عمان” و”المواد الغذائية” تشكلان غرفة عمليات لشهر رمضان

عمان- اتفقت غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية على تشكيل غرفة عمليات مشتركة يبدأ عملها اعتبارا من اليوم الثلاثاء خاصة بشهر رمضان، بهدف خدمة الاعضاء في الجهتين والمواطنين والمستهلكين ومتابعة قضاياهم قبل وخلال الشهر الفضيل.

واكد رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ان هذه المبادرة تأتي كواجب من الغرفة والنقابة لخدمة مختلف اطراف المعادلة، سواء كانوا مستوردين او تاجر الجملة والتجزئة والمستهلك، والتواصل معهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم والرد عليها والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية .

وحسب الحاج توفيق، ستعمل غرفة العمليات على متابعة تسهيل انسياب السلع من العقبة والمراكز الحدودية وضمان توفر المواد وبخاصة الغذائية والاساسية بعموم المملكة والعمل على تسريع انجاز المعاملات والتأكد من عمل سلسلة التزويد على اكمل وجه ومتابعة ملاحظات المواطنين بكل اهتمام والاجابة على استفساراتهم وخدمتهم بكل الامكانات المتاحة .

واشار الحاج توفيق الى ان جميع الملاحظات التي سترد غرفة العمليات سيتم متابعتها اولا بأول بكل اهتمام من قبل مجلسي ادارة الغرفة والنقابة والمدراء العامين فيها وسيتم اعداد تقارير يومية حولها

وبين الحاج توفيق ان غرفة العمليات ستبدأ عملها اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء وبشكل يومي بحيث ستتلقى الاتصالات من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء على الارقام التالية: 0795270774، و0798289968، و0788970296، و0799453007، و0798289776.