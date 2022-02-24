تجارة عمان يطالب بالعودة للقوائم الاسترشادية وتتظيم تجارة الطرود البريدية

أكد مجلس ادارة غرفة تجارة عمان دعمه الكامل للقضايا العادلة التي تواجه قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية وبخاصة بعد قرار وقف العمل بالقوائم الاسترشادية على مستورداته من الصين وتركيا، ما تسبب برفع قيم التخمين.

ورأى المجلس ان وقف العمل بالقوائم الاسترشادية جاء معاكسا لقرار الحكومة الأخير القاضي بإعادة هيكلة الرسوم الجمركية لينعكس ذلك على المستهلكين وتنشيط الحركة التجارية ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال لقاء، لمجلسي الغرفة ونقابة تجار الألبسة والاقمشة والاحذية ان تجارة عمان تدرك التحديات والهموم التي تواجه القطاع لا سيما الطرود البريدية والتنزيلات والبيع الالكتروني والتراخيص العشوائية والتفتيش الذي تنفذه 14 جهة رسمية.

واوضح الحاج توفيق ان وقف العمل بالقوائم الاسترشادية سينعكس سلبا على أسعار السلع المستوردة وسيؤثر على المواطنين ويضع المستوردين تحت مزاجية بعض موظفي الجمارك من دون وجود قوائم محددة او الاستناد الى مراجع علمية في عمليات التخمين.

ولفت الحاج توفيق الى ان العديد من المستوردين ورؤساء النقابات تقدموا بشكاوى للغرفة حول قيام دائرة الجمارك برفع قيم التخمين على الكثير من السلع والبضائع المستوردة ما أسهم بزيادة الأسعار وارتفاع الكلف.

واكد وقوف مجلس الإدارة مع نقابة الألبسة والاقمشة والأحذية والدفاع عن منتسبيها وحماية استثماراتهم واعمالهم وعدم السماح لأي جهة بالتغول على القطاع الذي يلعب دورا كبيرا في توفير السلع والبضائع بالسوق المحلية.

واشار الى ان تجارة عمان هي البيت الآمن للتجار وشريك اساسي بكل ما يتعلق بالمصلحة الوطنية، مبينا ان قرار الجمارك الأخير كان أٌحادي الجانب دون التشاور والتنسيق مع الغرفة او النقابة.

واوضح الحاج توفيق ان الغرفة خاطبت الحكومة لتعليق قرار دائرة الجمارك بإلغاء القوائم الارشادية وتشكيل لجنة مشتركة لإعادة التقييم واتخاذ القرار المناسب لخدمة المصلحة العامة.

وقال نقيب تجار الألبسة والاقمشة ولأحذية سلطان علان ان قرار إيقاف العمل بالقوائم الاسترشادية المعمول بها منذ اكثر من عشر سنوات لن يسعف القطاع نظرا لان دائرة الجمارك قامت برفع نسب التخمين بنسب متفاوتة تراوحت بين 20 و 100%.

واكد ان مجلس إدارة النقابة يتطلع لمزيد من التعاون والشراكة مع الغرفة لخدمة منتسبي القطاع الذي يواجه ظروفا صعبة واستثنائية، داعيا تجارة عمان لأتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مهام المستوردين والتجار لينعكس ذلك على الأسواق المحلية.

وشارك باللقاء، اعضاء مجلس ادارة الغرفة، بهجت حمدان وخطاب البنا وعلاء الدين ديرانية والمهندس جمال بدران ومديرها العام هشام الدويك.