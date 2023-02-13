“تجارة عمان”: 100 الف دولار لمتضرري زلزال سوريا

قرر مجلس ادارة غرفة تجارة عمان خلال اجتماع طارىء، يوم أمس الأحد، عن تخصيص مبلغ 100 الف دولار من صندوق الغرفة، كمساهمة في الجهود الانسانية لمساعدة المتضررين من الزلازل في سوريا الشقيقة.

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان تجارة عمان وتعبيراً عن التكاتف والتعاون مع الشعب السوري الشقيق في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، قامت بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لمعرفة قائمة الاحتياجات الرئيسية لمتضرري الزلزال لغايات التعميم بشكل عاجل على أعضاء الهيئة العامة وحثهم على تقديم المساعدات.

ودعا الحاج توفيق القطاع التجاري والخدمي في العاصمة الى المبادرة لتقديم الواجب الى الاشقاء في سوريا بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، علما ان الهيئة تستقبل التبرعات النقدية والعينية.

واشار إلى أن الغرفة ستستقبل الاتصالات والاستفسارات من هيئات اصحاب العمل وأعضاء الهيئة العامة على هاتف رقم (٠٦/٤٠٠١٤٠٠) و ( ٠٨٠٠٠٠٧٧٧) وهاتف رقم ( ٠٧٩٥٠٢١١٣٤) خلال ساعات الدوام الرسمي، من اجل تزويدهم بطرق وآليات التبرعات وقائمة الاحتياجات الرئيسية.