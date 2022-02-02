تجارة عمّان تبحث مع السفير المصري ملف العلاقات التجارية

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء، مع السفير المصري لدى الأردن، محمد سمير عددا من الموضوعات التي تخص التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تطويرها.

وحسب بيان صحفي للغرفة، تم خلال اللقاء بحث بعض المعيقات التي تواجه حركة انسياب البضائع بين البلدين وبخاصة لجهة صادرات المملكة، وسبل التعاون المستقبلي بالمجالات ذات الاهتمام المشترك ودفع وتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتكثيف زيارات الوفود التجارية.

وأكد المجلس على أهمية التجارة البينية بين البلدين، خصوصاً في ظل الحرص الأردني الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والمستويات والتعاون بين مختلف القطاعات.

وجرى خلال اللقاء الذي تم في مقر الغرفة، بحث آليات العمل لتذليل أية صعوبات قد تواجه أعمال التجارة والتصدير مع الشقيقة مصر، وضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين وتحفيز القطاع الخاص الأردني والمصري لإقامة مزيد من الشراكات الاقتصادية لخدمة البلدين.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان الحاج توفيق متانة العلاقات بين الأردن ومصر في مختلف المجالات، وأنها المثال الأكثر نموذجية للعلاقات العربية العربية، مشيرا للعلاقة القوية التي تربط قيادتي البلدين

وشدد على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر لديهما والتنسيق لإقامة المعارض والمؤتمرات الاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري.

وتطرق الحاج توفيق “لنظام التسجيل المسبق للبضائع المستوردة في الموانئ المصرية”(ACI) وعرض بعض الملاحظات والمقترحات التي من شأنها التخفيف على الموردين الأردنيين، لافتا الى وجود العديد من التحديات التي تواجه التجارة بين البلدين قد تكون في أغلبها إدارية يمكن تجاوزها، موضحا أن إزالتها سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين..

من جانبه أعرب السفير المصري عن اهتمام بلاده بالارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع الأردن في مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية وتحقيق التكامل في العديد من المجالات.

واكد السفير المصري عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين بمختلف المجالات وان هناك مقومات لبناء علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية متميزة، أرسى قواعدها القيادة السياسية في البلدين، مشيرا الى ضرورة بذل كثير من الجهود لتعزيزها وتطويرها.

وابدى السفير المصري الرغبة القوية بالتنسيق مع فعاليات القطاع الخاص لإقامة المعارض المتخصصة وتبادل زيارات الوفود التجارية وتبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لدى البلدين.

وأشار الى عقد اجتماع قريب للجنة المشتركة الأردنية المصرية العليا والتي ستلتئم خلال هذا الشهر لمناقشة العديد من المواضيع التي من شأنها تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين وتسهيل حركة انسياب السلع بين الجانبين.

وناقش الحضور خلال اللقاء مسألة النقل البري والبحري والجوي للبضائع وضرورة إزالة المعوقات التي تؤدي الى تأخير البضائع.

واتفق الجانبان على ضرورة بذل مزيد من الجهود بين القطاع الخاص الأردني والمصري في قطاع السياحة، لإقامة معارض سياحية تهدف الى توعية الجانبين بالمعالم السياحية الأردنية والمصرية.

وتم خلال اللقاء اقتراح ترتيب لقاء بين اصحاب الأعمال والمستوردين الأردنيين مع السفير المصري وتبادل الوفود التجارية بين البلدين.

حضر اللقاء نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب وعضو مجلس الإدارة جمال بدران والمدير العام هشام الدويك.

وبلغت صادرات المملكة الى مصر خلال العشر أشهر الماضية من العام الماضي نحو 140 مليون دولار مقابل 442 مليون دولار مستوردات