“تجارة وصناعة إربد” تدعو إلى تقليص الحظر الليلي

احمد التميمي

اربد – طالب رئيسي وأعضاء غرفة تجارة وصناعة اربد بتقليص ساعات الحظر الليلي كما كانت في السابق على أن يبدأ الساعة 10 مساء للمنشآت و11 للأفراد.

وأكدوا أن استمرار زيادة ساعات الحظر الليلي تسبب بحالة ركود غير طبيعية لجميع القطاعات التجارية والصناعية في المحافظة وازدحامات واكتظاظات غير مسبوقة على المنشآت.

ودعوا إلى أهمية إعادة دوام الموظفين بنسبة 100% نظرا للاكتظاظ الكبير في أعداد المراجعين في مؤسسات القطاع العام وتسببه بتأخر انجاز المعاملات.

وأشاروا إلى أهمية إنشاء مجلس استشاري اقتصادي لمحافظة اربد وان تكون محافظة اربد عاصمة اقتصادية. ولفتوا إلى غياب الشراكة الحقيقة مع الحكومة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالقطاع التجاري والصناعي، مما تسبب بإرباك في القطاعين.

وأكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة أهمية تأجيل رسوم تراخيص المهن إلى ما بعد شهر 6 نظرا لحالة الركود التي تمر بها الأسواق وإعفاء التجار من الغرامات المرتبة عليهم. وطالب بإعفاء القطاعات المتضررة والمغلقة من رسوم المهن لهذا العام، مبينا أن الأسواق تمر باسوا أيامها في ظل جائحة كورونا وما سببتها من تراجع في حركة المبيعات.

وأكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان على ضرورة تخفيف من كلف الطاقة على القطاع الصناعي حتى يتمكن من مواجهة التحديات التي سببتها جائحة كورونا، إضافة إلى أهمية خفض كلف الشحن واستقرار التشريعات.

ولفت إلى أن الارتفاعات الأخيرة في بعض السلع كالزيوت النباتية والسكر والأرز من مصدرها بلد المنشأ وارتفاع كلف الشحن.

وكانت الحكومة أعلنت عن تمديد الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا حتى منتصف شهر أيار/مايو المقبل، في ضوء وصول الأردن لمستويات مقلقة من انتشار الوباء.

وقالت الحكومة، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر بلاغاً يقضي بتمديد العمل بأحكام البلاغين 26 و27 الصادرين استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم 19 لسنة 2020، والمتعلّقين بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة، حتى تاريخ 15 أيار/مايو 2021.

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