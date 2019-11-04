أحمد التميمي

إربد – اعتصم عشرات التجار بمحافظة إربد ، مساء الاثنين ، أمام مبنى غرفة تجارة إربد للمطالبة بالغاء مشروع المواقف المدفوعة مسبقا “الأوتوبارك” في شوارع المحافظة.

وقال الناطق باسم المتضررين أيمن الغزاوي، انه تم تحديد كل يوم اثنين وقفة احتجاجية أمام غرفة تجارة اربد.

وأضاف الغزاوي ان الاعتصام يأتي لعدم تجاوب البلدية مع مطالب التجار الاخيرة حيث تم التفاهم على الغاء العنصر البشري وبيع البطاقات من خلال التجار مع توفير الماكينات الألية الا انه لم ينفذ شيء من ذلك على أرض الواقع.

وأضاف الغزاوي ان الية تطبيق الأوتوبارك تعتريها عدة اشكالات حيث تم زيادة مخالفات السير خلال الاسبوع الماضي وهو امر تسبب بعزوف الزبائن عن الاصطفاف في الوسط التجاري وامام المحال التجارية لا سيما في ظل الكساد التجاري ولحركة الاقتصادية الضعيفة، حيث ان نسبة المبيعات تراجعت اكثر من 70% منذ بداية تطبيق المشروع.

تجار إربد يعتصمون لإلغاء مشروع “الأوتوبارك” -(الغد)