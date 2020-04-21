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تجار الأثاث يطالبون بالسماح لهم بالبيع المباشر

منذ 57 دقيقة

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عمان- طالب نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، الحكومة بالسماح لقطاعه بالبيع المباشر للزبائن، لأن طبيعة منتجاته لا تتناسب والبيع الإلكتروني الذي اشترطته الحكومة للعودة للعمل.

وقال الهياجنة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدد الزبائن في أيام الذروة الطبيعية يصل لنحو 15 زبونا بمساحة لا تقل عن 80 مترا مربعا لكل زبون، وهو ما يوفر مساحة أكبر من المسافة الآمنة المطلوبة بين الزبائن بكثير، لافتا إلى استعدادهم لاتخاذ اجراءات الوقاية والسلامة العامة والتعقيم كافة.

واضاف إن معظم التجار يفضلون الإبقاء على منشآتهم ومعارضهم مغلقة إلى حين السماح باستقبال الزبائن مباشرة، إذ إن شرط البيع الإلكتروني، لا يحقق أي فائدة بالنسبة لهم.

وأشار إلى أن قطاعه يضم تجار ومنتجي الأثاث المنزلي والمكتبي والسجاد والموكيت وأقمشة الستائر والتنجيد والفرشات والإسفنج والأخشاب والمطابخ والأبواب الخشبية وأعمال التنجيد والدهانات، وكلها يحتاج الزبون فيها لمعاينة المنتجات مباشرة من حيث النوعية واللون والجودة والتشطيبات والشكل والحجم وغيرها من التفاصيل.-(بترا)

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