تجار: الأضاحي متوفرة بأسعار مستقرة

عمان- الغد- يواصل تجار مواش في السوق المحلية استعدادهم لموسم الأضاحي في ظل توقعاتهم بتواضع الطلب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الناس.

وبينما يتوفر في السوق المحلية كميات كافية من الأضاحي، بحسب وزارة الزراعة، يؤكد تجار أن الأسعار سوف تستقر هذا العام.

وتوقع التجار لـ”الغد” أن يتراوح سعر الأضحية البلدية بين 135 و240 دينارا (ذكرا أو أنثى)، فيما سيتراوح سعر الأضحية المستوردة بين 130 و180 دينارا، بحسب وزن ومنشأ الأضحية وأماكن بيعها.

وأكد أحد تجار المواشي رمزي العايدي استعداد تجار مواش لشراء كميات من الأضاحي تمهيدا لعرضها للبيع خلال الفترة التي يسمح لهم بذلك.

وتوقع العايدي أن ينخفض حجم الإقبال عن الموسم الماضي بناء على المؤشرات الحالية في السوق رغم استقرار الأسعار عما كانت عليه خلال عيد الأضحى الماضي.

ورجح أن تتراوح أسعار الخروف البلدي الذي يعد الخيار الأول بالنسبة للأردنيين في قائمة الأضاحي بين 135و 240 دينارا للأضحية.

وتوقع العايدي أن تشهد أسعار بيع البقر والعجول ارتفاعا طفيفا وتحافظ الإبل على أسعارها.

وبحسب العايدي، سيتراوح سعر العجل الواحد بين 1200 و1400 دينار، وسيتراوح سعر الإبل بين 2000 و2500 دينار.

وقال تاجر مواش آخر ناصر العواملة “إن الحركة التجارية على شراء المواشي تقتصر حاليا على التجار فقط لشراء كميات والاستعداد لعرضها للبيع أمام المواطنين”.

وتوقع العواملة أن تتصدر الأضحية البلدية إقبال المواطنين في ظل استقرار أسعارها عند المستويات التي كانت تباع بها العام الماضي وقرب مستوياتها السعرية من الأضحية المستوردة.

وأوضح العواملة أن أسعار الأضاحي المستوردة تتباين بحسب نوعها ووزنها، ومن المتوقع أن يتراوح سعر الخروف الأسترالي بين 150 و170 دينارا، وسيصل سعر الخروف الروماني إلى 150 دينارا في الحد الأدنى وإلى 180 دينارا في الحد الأعلى.

واتفق تاجر المواشي خالد العجوري مع سابقيه حول استقرار أسعار الأضاحي عند المستويات التي سجلتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع العجوري البدء الفعلي بالطلب على الأضاحي من قبل المواطنين اعتبارا من بعد غد وحتى غروب شمس اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك.

وكشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، عن توفر ما يقارب 520 ألف رأس من الأغنام البلدية والمستوردة.

وقدر المجالي وجود 250-300 ألف رأس من الأغنام البلدية في السوق المحلية، موضحا أنه تم استيراد 220 ألف رأس من الماشية لغايات تغطية موسم عيد الأضحى.

وأكد المجالي أن هذه الكميات ستبقي أسعار الأضاحي ضمن معدلاتها المقبولة للمستهلك رغم أن الأسعار تحددها السوق لا الوزارة، وتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي المستوردة بين 140 و160 دينارا للأغنام المستوردة و180-200 دينار للأغنام المحلية.

ويرى تجار أن كميات الأضاحي في السوق تزيد على احتياجات المواطنين، ويقدر بحسبهم استهلاك الأردنيين السنوي من مختلف أنواع الأضاحي بحوالي 250 ألف أضحية.

ويذكر أن أمانة عمان خصصت 12 موقعا لبيع الأضاحي في عموم العاصمة، وسيعلن عنها اليوم، بعد استكمال التقديم الإلكتروني الذي أتاحته الأمانة لأول مرة؛ إذ يقدم التجار الذين يرغبون في حجز نقاط بيع في هذه المواقع طلبا الكترونيا وسيتم اختيارهم عن طريق القرعة.