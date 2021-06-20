“تجار الألبسة” تطالب بتخفيض ضريبة المبيعات إلى النصف

عمان-الغد- طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاستهلاكية الضرورية، ومنها الألبسة والأقمشة والأحذية، إلى 8 بالمئة كحد أعلى، بدلاً من 16 بالمئة، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة.

ودعت النقابة، في بيان اليوم الأحد، الحكومة لإدخال تعديلات النسب الضريبية على مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، المزمع إحالته من الحكومة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لإنقاذ القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا وتبعاتها، وتقليل التكاليف المترتبة على المستوردات نتيجة ارتفاع أجور الشحن والمواد الأولية في العالم.

وقالت إن تخفيض ضريبة المبيعات له آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع، ستنعكس على حركة السوق، وسرعة دوران العجلة الاقتصادية المتعطلة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وستزيد من إيرادات الخزينة، وتسهم في خفض معدلات التهرب الجمركي والضريبي. وأضافت أن تخفيض الضريبة العامة على المبيعات سيحفّز المواطنين على الشراء نظراً لانخفاض الأسعار، وقلة الأعباء المفروضة عليه، وبالتالي زيادة نمو الناتج القومي الإجمالي من خلال زيادة النشاط الصناعي والتجاري.