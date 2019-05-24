تجار الألبسة يترقبون الأيام المقبلة لتنشيط المبيعات

عمان – توقع ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن أسعد القواسمي، ان تشهد الايام الاخيرة من شهر رمضان الفضيل حركة تسوق نشطة متزامنة مع انتهاء الامتحانات المدرسية.

واكد القواسمي ان اسعار الالبسة والاحذية لموسم عيد الفطر، تعتبر اقل بنسبة 10 و15 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي، موضحا ان القطاع عانى من بطء في حركة التسوق منذ بداية شهر رمضان الفضيل لانشغال الاسر بالامتحانات المدرسية.

واشار في تصريح صحافي أمس الى ان تراجع الاسعار يعود بفعل حالة الركود المتواصلة على مدى المواسم الماضية والمنافسة الشديدة بين التجار، مطالبا الجهات الرقابية الرسمية بتسهيل عرض بضائع المحلات لتلبية حاجات المواطنين بيسر.

وطالب القواسمي الحكومة والجهات الرسمية بالعمل على تنشيط الحركة التجارية في العشرة الاخيرة من شهر رمضان الفضيل وبخاصة قطاعات الالبسة والاحذية، وضرورة ان تتواجد دوريات شرطة السير بالأسواق التجارية لتنظيم حركة المركبات.-(بترا)