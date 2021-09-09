“تجار الخضار”: الحنيفات أطلق نيران الحرب علينا وسنقاضيه

عبدالله الربيحات

عمان- تعتزم نقابة (تجار ومصدرو الخضار والفواكة) مقاضاة وزير الزراعة، خالد الحنيفات، بسبب تصريحاته أمس الاربعاء، على التلفزيون الاردني، والتي وصف بها تجار السوق المركزي بعبارات جارحة كـ”المنشار” “وعش دبابير”، معتبرا تصريحات الحنيفات إطلاق نيران الحرب دون مبرر، مما سيؤثر على العلاقة التشاركية بين التجار والوزارة والتي تصب في مصلحة الوطن والمستهلك .

وقال نقيب تجار ومصدرو الخضار والفواكة سعدي أبو حماد، إن التجار يعملون وفق انظمة وتعليمات تضعها معظمها وزارة الزراعة، مؤكدا أن عملهم يتم بشفافية مطلقة دون اي تجاوزات على القانون.

وأضاف أبو حماد لـ”الغد” أن السوق المركزي يضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وهناك مكتب زراعي رقابي وقطاعنا تشاركي وهناك أمانة عمان صاحبة النظام والمهنية في متابعة الاسواق.

وبين النقيب أن دور عمل الوسيط ليس منفردا وانما عملية تشترك بها كل اطراف العملية التسويقية، خاصة وأن عمله محكوم بنظام اسواق الجملة وبموجب قانون البلديات رقم ١٦٩/٢٠١٦ والذي يحدد العمولة من القيمة الفعلية المنتج بواقع ٦٪؜.

وأوضح أبو حماد أن الوسيط يقدم خدمات كبيره منها دعم مباشر للمزارع وتاجر التصدير وتاجر التجزئة، ويعتبر من الروافد المالية الكبيرة لصندوق امانة عمان دون مقابل.

وأشار إلى أنه من واجبات وزير الزراعة الحنيفات مساعدة القطاع على النهوض والتسويق الخارجي وتذليل كل الصعوبات التي تواجه تجار السوق المركزي وعدم نعتهم بـ”المنشار”، مطالبا الوزير بضرورة تفقد السوق المركزي والعمل على تلبية احتياجاته، لا نعت التجار والعاملين فيه عبر وسائل الاعلام.

ولفت أبو حماد إلى أنه لا يجوز لوزارة الزراعة أن تجعل من وسطاء “شماعة” لتعليق فشلها في أتخاذ آلية تسويق ناجحة وضعف متابعتها للمشاريع الزراعية