“تجار الخضار والفواكه” توضح أسباب ارتفاع الأسعار

قالت نقابة تجار ومصدري للخضار والفواكه إن الحاصل على أسعار الخضار في السوق المحلي ناجم عن موجة الصقيع التي أصابت المحاصيل المكشوفة، والتي أثرت على أصناف الخيار والبطاطا، كما أن برودة الطقس تعمل على وقف نمو المحاصيل ما يسبب قلة في الإنتاج.

وبينت النقابة في بيان لها أن انخفاض كميات الإنتاج تؤدي إلى انخفاض المنتجات الزراعية المعروضة عند الطلب ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقالت النقابة إن إنتاج الخيار الوارد إلى السوق اليوم بلغ 82 طن فيما كان في السابق يصل إلى 200 طن يومياً، فيما بلغ وارد الكوسا إلى سوق الخضار المركزي 51 طن فيما يبلغ في الأوضاع الطبيعية ١٠٠طن يومياً، كما وصل وارد البصل الناشف إلى سوق الخضار المركزي 241 طن فيما كان يصل في السابق 250 طن يومياً، كما بلغت كمية وارد البندورة إلى 370 طن فيما بلغت في السابق ٥٠٠طن يومياً.

وبحسب نقابة تجار ومصدري للخضار والفواكه فقد بلغت وارد الباذنجان العجمي 44 طن فيما بلغ في الأوقات السابقة بمعدل 90 طن يومياً، ووصل وارد الباذنجان الرفيع إلى 9 طن فيما بلغ في السابق 27 طن يومياً.

وقالت ان الوسيط ليس له علاقه في تحديد الاسعار وانما عملية العرض والطلب، وأن أسعار الخضار والفواكه داخل السوق المركزي تعود لصالح المزارع، مبينة أن معدل الصادرات منخفض وليس له علاقة بارتفاع الأسعار.