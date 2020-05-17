تجار: السبيل الوحيد لانتعاش الحركة التجارية هو تسلم الموظفين رواتبهم

عجلون- شهدت اسواق محافظة عجلون حركة اعتيادية من قبل المواطنين لشراء مستلزمات عيد الفطر، فيما اعرب عدد من التجار عن املهم في انتعاش الحركة الشرائية بعد تسلم الموظفين في القطاعين العام والخاص رواتبهم الامر الذي سيؤدي الى زيادة الاقبال لشراء مستلزمات العيد من البسة وحلويات .

وبينوا ان تباين انتعاش الحركة الشرائية جاء نتيجة ما يعيشه الوطن حاليا من ظروف استثنائية لمحاربة فيروس كورونا وتحديد ساعات فتح المحلات بأوقات معينة قبيل اذان المغرب.

واشار رئيس مجلس محافظة عجلون عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي عمر المومني الى عدم مقدرة العديد من الاسر على شراء مستلزمات العيد نتيجة الالتزامات المتراكمة والمترتبة عليهم من شراء احتياجات رمضان اليومية والفواتير، مبينا انه تم اطلاق مبادرة من قبل اللجنة لتوزيع مستلزمات العيد وهدايا الاطفال على الاسر المحتاجة.

وقال رئيس غرفة التجارة النائب الاسبق عرب الصمادي ان عدم توفر السيولة النقدية بأيدي المواطنين ساهم في ضعف إقبال المواطنين على شراء مستلزمات العيد والتركيز على الاحتياجات الاساسية.

وبين مدير الصناعة والتجارة رائد الخصاونة ان كافة المواد التموينية و الغذائية والالبسة والحلويات متوفرة بكميات كافية مع الرقابة المكثفة من قبل مراقبي الاسواق بالتعاون مع لجنة السلامة العامة للالتزام بإعلان الاسعار وسلامة المواد المعروضة صحيا .

واكد محافظ عجلون رئيس لجنة السلامة العامة سلمان النجادا ان اللجنة مستمرة في جولاتها الرقابية الميدانية في الايام الاخيرة من شهر رمضان وخلال فترة عطلة عيد الفطر من اجل الحفاظ على سلامة الغذاء وعدم التهاون مع المخالفين، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية عند عملية البيع للحد من انتشار كورونا.(بترا)