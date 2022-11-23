تجار العقبة والكرك يدعمون المرشح الهياجنة لقطاع الأثاث والأدوات المنزلية

أعلن تجار بالعقبة والكرك عن مؤازرتهم ودعمهم لمرشح غرفة تجارة الاردن عن قطاع الأثاث والأدوات المنزلي والمكتبي والقرطاسية والأدوات المنزلية والالعاب والناشرين لانتخابات غرفة تجارة الاردن شرف الهياجنة.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات واجتماعات مكثفة أجراها المرشح شرف الهياجنة مع تجار محافظتي العقبة والكرك.

وتعهد الهياجنة بان يكون صوت القطاع، وصوت الحق المسموع في جميع المناسبات التي تتعلق بالقطاع، بالوقت الذي سأحترم فيه كافة الاراء في حدود ما يتماشى مع الصالح العام .

واكد التزامه بان يكون على تواصل تام مع مكونات هذا القطاع الذي أتشرف بان أكون جزءا منه لمعاجة العقبات التي تعترضه والعمل على الارتقاء به.

وشدد الهياجنة، على بذل اقصى جهد ممكن ودون مساومة للارتقاء بأداء تجارة الاردن الى المستوى المأمول واحداث نقلة نوعية بادائها في المجالات الفنية والادارية والخدمية.