تجار في إربد يطالبون بتحويل “الاتوبارك” لمكافحة الفساد

أحمد التميمي

إربد- دعا أصحاب محال تجارية في إربد إلى إلغاء مشروع “الاوتوبارك” (المواقف المدفوعة مسبقا) بشوارع المحافظة وتحويله إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والذي تسبب بحالة ركود غير مسبوقة وتراجع مبيعاتهم إلى أكثر من 50%.

وطالب تجار حضروا الاجتماع الذي دعا إليه عدد من أصحاب التجارية في غرفة تجارة إربد إلى رفع قضايا على بلدية إربد الكبرى لوقف المشروع، وخصوصا أن الشوارع وجدت للمنفعة العامة ويقوم أصحاب المحال التجارية بدفع رسوم مالية سنوية بدل مواقف ولا يجوز الازدواجية في تقاضي الرسوم.

وأشاروا إلى أن البلدية كانت تقاضت في وقت سابق رسوم كمخالفات بدل مواقف للبنايات التي لا تتوفر فيها مواقف.

وبينوا أن الذريعة التي تسوقها البلدية بجدوى المشروع للتخفيف من الأزمات المرورية أثبت العكس، حيث عمدت البلدية على تأجير بعض الشوارع للشركة بعد أن كانت تلك الشوارع ممنوع الوقف والتوقف فيها والآن أصبحت مسموحة بعد أن تم تاجيرها للشركة.

ودعا التجار إلى تاجيل تطبيق العمل بالمشروع للعام المقبل للتأكد من مدى توفير المطالب التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير الذي حضره المستثمر ورئيس البلدية ورئيس الغرفة.

كما طالب بعضهم بتقديم شكوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق بنود الاتفاقية ومراحلها القانونية وقيمة المبلغ المالي الزهيد العائد للبلدية وقيمته 60 ألف لمدة 10 سنوات على أن تدفع على 4 دفعات سنوية للبلدية.

وأكدوا أن البلدية قامت وحسب الاتفاقية بتأجير 19 شارعا لصالح المشروع، مؤكدين أن هناك مخالفات كبيرة في التطبيق ولم يلتزم المستثمر ببنود الاتفاقية.

وطالب أعضاء غرفة تجارة إربد محمود الرشدان ووسيم المسعد وأحمد بني هاني وعدنان العفوري وخلدون الزبيدي ومحمد العفوري بتشكيل لجنة من التجار والأعضاء لمقابلة الجهات المعنية ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في السابق.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن جميع الخيارات مفتوحة أمام التجار للتقليل من الأثار السلبية لمشروع “الاوتوبارك” والذي تسبب بتراجع الحركة التجارية مع حالة الركود التي تشهدها المملكة بشكل عام نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمواطن في ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار.

وأكد الشوحة أن الغرفة تقف بصف التجار ضد تغول أي جهة على مصالح التجار، مشيراَ إلى أن الغرفة ستتابع مع المستشار القانوني للغرفة تطبيق الاتفاقية وما جاء فيها وعدم شمول شوارع إضافية بالمشروع مستقبلا.