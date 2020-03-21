تجار كورونا

عمان- الغد- تظهر معادن الناس عند المنعطفات والأزمات، وهو ما ينسحب على التجار، حيث استغل بعضهم ما تمر به البلاد من أزمة صحية (كورونا)، وعمدوا إلى رفع الأسعار بعد اتخاذ الحكومة لعدة إجراءات لحماية المواطنين، الأمر الذي أدى لتهافت العديد منهم على الأسواق وشراء حاجياتهم.

ورغم ذلك كانت الحكومة صارمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء التجار، وحددت اسعار بعض السلع الأساسية، وعززت رقابة الأسواق، وحذرت المخالفين..

جوفي ميديا تسلط الضوء في الفيديو المرفق على جانب مما كشفته “كورونا” عن أخلاقيات بعض التجار:

