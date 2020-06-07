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تجار يرفعون أسعار السجائر بين 7.5 و20% … والضريبة ترد

منذ 32 دقيقة

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حمزة دعنا

عمان- اشتكى مواطنون من رفع أسعار بعض أنواع السجائر بنسب تراوحت بين 7.5% و 20% منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وفي جولة ميدانية محدودة قامت بها “الغد” على محال تجارية، وجدت قيام أصحاب المحال برفع الأسعار دون أسباب واضحة من قبلهم بحجة أن هنالك “ضرائب إضافية على أسعارها”.

ورداً على استفسارات “الغد”، اكتفى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، بالقول: “لم يتم تعديل الضريبة الخاصة على السجائر”.

ويذكر أن الضريبة المفروضة على علب السجائر على النحو التالي، ضريبة مبيعات خاصة مقطوعة بقيمة 300 فلس لكل علبة، إلى جانب ضريبة مبيعات خاصة نسبية بنسبة 102 %من القيمة قبل الضرائب ،و ضريبة مبيعات عامة بنسبة 16 %من القيمة الإجمالية .

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