تجاوز عدد المسجلين على منصة التطعيم مليون شخص

عمان- أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، أن استقرار الوضع الوبائي حالياً وزيادة الإقبال للتسجيل على منصة التطعيم مؤشران جيدان.

وبين الدكتور شركس، في حديثه لـ(بترا)، اليوم الأحد، أن المؤشرين يجب أن يتبعهما زيادة في الالتزام، وأخذ المطعوم وعدم الالتفات للإشاعات والاستمرار بإجراءات الوقاية والتباعد ولبس الكمامة للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي.

وأشار إلى أن عدد المسجلين على منصة التطعيم تجاوز المليون شخص. ودعا الدكتور شركس المواطنين إلى ضرورة النظر إلى إعادة جدولة المواعيد للمطاعيم على أنها إجراءات تم اتخاذها بناء على دراسة مستفيضة وتحقق الحماية المرجوة لزمن أطول. وطالب الدكتور شركس المواطنين بالحصول على المعلومات والأسباب الموجبة للقرارات من المصدر الرسمي.

بترا