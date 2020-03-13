تجدد الأمطار والرياح مساء الجمعة على أجزاء من المملكة

عمان-الغد- ستشهد المملكة مزيدا من الهطول المطري ليلة مساء الجمعة، وستكون متفاوتة الشدة وستعم أغلب مناطق المملكة، ابتداء من المناطق الوسطى والتي لا يستبعد حصول ارتفاع في منسوب المياه ورجبان الأودية وتشكل السيول ، بحسب موقع طقس العرب.

حيث يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في أجزاء مُختلفة من المملكة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقُط البَرَد أحياناً.

كما تهب رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية من البلاد.

وستشتد سرعة الرياح هذه الليلة ولكن لن تكون بنفس القوة أمس الخميس .

حيث من المتوقع أن تنحصر قوة المنخفض السبت.