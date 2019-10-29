تجدد الاحتجاجات الشعبية وقطع الطرق في لبنان

بيروت- تجددت صباح اليوم اعمال قطع غالبية الطرق والاوتوسترادات في لبنان، وشل حركة السير على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية رفضا لسياسة الحكومة، اضافة الى التعطيل القسري للمصارف والجامعات والمدارس والادارات.

وافاد مراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في بيروت صباح اليوم، بان المحتجين قطعوا غالبية الاوتوسترادات والطرق المؤدية الى وسط بيروت، من الجنوب والشمال والبقاع، كما قطعوا الطرق الاساسية ضمن مدينة طرابلس، وطريق جامع الحريري في صيدا، واوتوستراد الدامور والناعمة، وطريق عام حلبا في عكار، واوتوستراد المعاملتين- نهر الكلب شرق بيروت، اضافة الى طرق الحمرا وفردان والصيفي والاشرفية في بيروت.

واضاف، ان محاولات الجيش اللبناني لفتح الطرق المقطوعة في صيدا استمرت لليوم الثاني على التوالي. واشار المراسل، الى دعوات تم توجيهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام لتنظيم اعتصامات بعد الظهر في ساحات الاعتصام. وكانت التحركات والتجمعات الشعبية تواصلت ليلا في ساحات الاعتصام على رغم المطر، واتخذ المحتجون تدابير لوجستية فيما باتت مجموعات اخرى ليلتها في السيارات وسط الطرق خوفا من محاولات امنية مباغتة لفتح الطرق بالقوة.

من جهته، اشار تجمّع الشركات المستوردة للنفط، الى بوادر ازمة محروقات اذا لم تفتح المصارف الاعتمادات المالية اللازمة بالدولار لاستيراد المحروقات، موضحا ان المخزون المتوفر اليوم في الاسواق يكفي لحوالي ثلاثة اسابيع.