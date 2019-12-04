تجدد الاحتجاجات في لبنان رفضا لتسريبات حكومية

بيروت– تجددت الليلة الماضية أعمال قطع الطرق في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية من قبل مجموعات الحراك المدني، احتجاجا على ما تسرب من معلومات بشأن الحكومة الجديدة شكلا ومضمونا.

جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة من الاجتماعات السياسية عقدت الليلة الماضية، ابرزها بين رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، ثم بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل، وحسين خليل المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسن نصرلله. واعلن الحريري في تصريح انه “يدعم ترشيح اسم المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة وانه لن يشارك فيها بشخصيات سياسية بل باختصاصيين”.

كما صدرت دعوات من هيئات المجتمع المدني للتظاهر وإقفال الطرق اليوم. وكان محتجون قاموا ليلا بقطع جسر الرينغ الذي يربط شطري العاصمة اللبنانية فيما نظمت مجموعات أخرى مسيرة جابت شوارع بيروت وهتفت رفضاً لتكليف الخطيب، كما نظمت مسيرات جابت شوارع مدينة صيدا.

وصباح اليوم اقفل عدد من الطرق الرئيسية في البقاع وطرابلس بالاطارات المشتعلة.

(بترا)