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تجدد التحركات الاحتجاجية في لبنان بعد إضراب محطات الوقود

منذ ساعتين
محتج لبناني يرسم علامة النصر في تظاهرة شمال بيروت - (أرشيفية)

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بيروت – تجددت مساء اليوم الجمعة الاحتجاجات الشعبية في لبنان على خلفية انقطاع مادة البنزين نتيجة اضراب اصحاب محطات الوقود المفتوح الذي بدأ امس.
وعمد المواطنون اللبنانيون في عدد من المناطق وعلى الطرق الرئيسية الى ركن سياراتهم وسط الطريق، ما تسبب بازدحامات وازمات سير خانقة، فيما تحاول القوى الامنية التفاوض مع المواطنين لفتح الطرق.
وتوقفت طوابير السيارات قرب محطات الوقود في محاولة من سائقيها للضغط على اصحاب محطات الوقود لفك الاضراب. وتشهد الساحات العامة في بيروت وطرابلس وصيدا وبعلبك اعتصامات حاشدة منذ بعد ظهر اليوم.-(بترا)

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