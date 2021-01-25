تجديد اتفاقية التعاون بين اللجنة الأولمبية ومؤسسة ولي العهد

عمان – الغد – جددت اللجنة الأولمبية الأردنية ومؤسسة ولي العهد، اليوم الإثنين، اتفاقية التعاون بينهما للعام الخامس على التوالي، والتي تنص على تولّي اللجنة مسؤوليّة العمل على تحقيق وتنفيذ الأهداف التي تقوم عليها مبادرة قصي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.

ووقع تجديد الإتفاقية ناصر المجالي الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية والدكتورة تمام منكو المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد.

وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتدريب واعتماد كوادر العلاج الرياضي للتعامل مع أي طارئ أو إصابة قد يتعرض لها اللاعبين أثناء ممارستهم للتمارين الرياضية أو خلال مشاركتهم في البطولات والمحافل الرياضية المحليّة والدوليّة.

وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية على أهمية تجديد الإتفاقية مع مؤسسة ولي العهد لرعاية مبادرة قصي والتي ساهمت في تطوير قطاع العلاج الرياضي لما لها أثر كبير في ضمان أمن وسلامة اللاعبين إلى جانب تدريب الكوادر البشرية وتوسيع قاعدة المعالجين الرياضيين في الأردن.

وأضاف ناصر المجالي: “التعاون بين اللجنة الأولمبية ومؤسسة ولي العهد مُستمر للعام الخامس على التوالي، وذلك نظراً للتطور الكبير الذي شهده قطاع العلاج الرياضي في الأردن خلال سنوات التعاون الماضية”.

من جهتها، قالت الدكتورة تمام منكو المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد: ””شراكة عملنا مع اللجنة الأولمبية الأردنيّة من الشراكات الرئيسيّة والهامّة، وتأتي استجابة لسياسة عملنا الرامية للتنسيق مع الشركاء وأهل الاختصاص في مختلف القطاعات، فمن المعروف أن القطاع الطبي الرياضي من القطاعات التي تهم عمل اللجنة بشكل كبير، والعمل المشترك معهم بهذا الخصوص، سيساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة وعكس رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، من إطلاق هذه المبادرة، والمتمثّلة بتخليد ذكرى اللاعب قصي الخوالدة، وتعزيز المنظومة الرياضيّة في الأردن، عن طريق تأهيل شباب ليكونوا معالجين رياضيين”.

وبيّنت منكو “أن المؤسسة تتجه الآن لاستدامه أعمال المبادرة مع اللجنة الأولمبيّة، حرصاً على استمراريّة العمل بها، وسيتم الإعلان ذلك في حينه”.

هذا وسترتكز خطة مبادرة قصي في عام 2021 على الاستمرار في رفع القدرات البشرية للمعالجين ورفع مستوى مهاراتهم وذلك حرصاً على سلامة الرياضيين في الأردن.