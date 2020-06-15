تجديد اتفاقية الخطوط الأرضية بين القوات المسلحة وأورانج الأردن

عمان-الغد- جدّدت أورانج الأردن والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اتفاقية خدمات الاتصالات للخطوط الأرضية، حيث وقع الاتفاقية مدير سلاح اللاسلكي الملكي مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومدراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأجهزة الأمنية، وعن أورانج الأردن المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، لا سيما وأن أورانج المزوّد الحصري لخدمات الاتصالات للجيش الأردني، حيث تواصل الشركة تزويد الجيش بخدمات الخط الثابت التي تشمل الفايبر للأعمال، الـ ADSL، خطوط الاتصال بالإنترنت(ILL) ،IPVPN وAPVPN، بالإضافة إلى الشبكة الهاتفية (PSTN).

وأكّد المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات لدى أورانج الأردن، سامي سميرات، أن هذه الاتفاقية تعدّ أحد الجوانب التي تجسّد اهتمام الشركة بمتطلبات حماة الوطن، إذ تحرص باستمرار على تصميم وإطلاق عروض وخطوط وحملات تلبي احتياجاتهم وتبقيهم دوماً على اتصال بكل ما يهمم، نظراً لدورهم في الحفاظ على أمن المملكة.

وأضاف سميرات أن الشركة تعتز بشراكتها الممتدة لأكثر من 15 عاماً والتي تواصل من خلالها تقديم مجموعة متكاملة من أفضل الحلول والخدمات وبكفاءة عالية، لتساند هذه المؤسسة الوطنية والعريقة في كافة أعمالها، لافتاً إلى استكمال اتفاقية تزويد خدمات الخلوي أيضاً للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

نبذة عن Orange الأردن

تعتبر Orangeالأردن مزود رائد لباقة من خدمات اتصالات، كالاتصال الثابت، والخلوي، والانترنت والبيانات، لتلبية احتياجات قاعدة زبائنها زبائنها المتنامية من الشركات والأفراد التي تصل إلى 5 ملايين شخص في جميع أنحاء المملكة.

تضمّ عائلة Orange في المملكة أكثر من 1600 موظف، بالإضافة إلى شركاء يكرسون جهودهم لقيادة الشركة إلى أعلى مستويات التميز.

وتعتبر الشركة، أيضاً، مزود أقوى انترنت عبر بنيتها التحتية المتطورة التي تخدم من خلالها زبائنها لخدمات الهاتف المحمول، والمنزل، والأعمال. بينما تستمرOrange الأردن في الاستثمار في شبكات ADSL والفايبر، لا تزال المزود الوحيد لتقنية الجيل الرابع (4G+) وتخدم أكبر شبكة عملاء في سوق الفايبر المحلي.

تعتبر Orange الأردن إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات ليس للأفراد فحسب، بل أيضاً للشركات من خلال علامتها التجارية (Orange Business Services – OBS) لخدمات الأعمال، التي تزود من خلالها مجموعة شاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات العالمية.

تركز استراتيجية الشركة المستدامة للمسؤولية الاجتماعية على تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في ثلاثة مجالات رئيسية: الشمول الرقمي والتعليم الرقمي وريادة الأعمال، من خلال برامجها الرئيسية، المتمثلة في: المراكز الرقمية المجتمعية ، والبرنامج الموجّه لتسـريع نمـو الشـركات الناشـئة(BIG) ، وأكاديمية Orange للبرمجة، والمنح الدراسية الجامعية للطلاب المتخصصين في المجالات التكنولوجية، ومختبرات الابتكار في الجامعات، وبرنامج الشمول الرقمي “قدراتنا مختلفة، لكن إمكانياتنا أكيدة”.

أعلنت المجموعة في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2019 عن خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة، بعنوان ” Engage 2025″ التي تهدف إلى إعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات، وتسريع نمو أهم منتجاتها، والتركيز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالإبتكار وبناء مستقبل الشركة. لذا، تمثل هذه الاستراتيجية خطة عمل واضحة والتزام محلي جادّ نابع من مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، حيث ستتبنّى من خلالها تعزيز نموذج أعمال مسؤول يتمحور حول موظفيها وزبائنها والمجتمع ككل.

وتعكس الخطة التزام المجموعة وكافة الشركات التابعة لها بالتصدي لمشكلة التغير المناخي من خلال السعي لمعادلة أثر الانبعاث الكربوني أو ما يعرف بالحياد الكريوني بحلول العام 2040 .

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نبذة عن Orange

تعتبر Orange Group أحد مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم بحجم مبيعات يصل الى 41 مليار يورو في 2018 وبعدد موظفين يصل الى 148,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 30 أيلول/سبتمبر2018، بما فيهم 88,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل الى 268 مليون زبون حتى 30 أيلول/سبتمبر2018، بما فيها 209 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و 21 مليون مستخدم لخدمات الانترنت الثابت، عريض النطاق. وتتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسية حول العالم تحت العلامة التجارية Business Services Orange لخدمات الأعمال. وأطلقت المجموعة في كانون الثاني/ديسمبر 2019 خطتها الاستراتيجية الجديدة “Engage 2025” المنبثقة من التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة إعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. حيث، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالإبتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول ويقدم ظروف عمل جاذبة، ومتكيفة مع المهن المستحدثة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORAومدرجة كذلك في بورصة نيويورك تحت الرمز ORAN

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https://oran.ge/2YOFdmT