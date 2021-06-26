تجديد اتفاقية الخطوط الأرضية بين “القوات المسلحة” و”أورنج” الأردن

عمان- جددت “أورنج” الأردن والقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي اتفاقية خدمات الاتصالات للخطوط الأرضية؛ حيث وقع الاتفاقية مدير سلاح اللاسلكي الملكي مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومديرو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأجهزة الأمنية، وعن “أورنج” الأردن المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات، المهندس سامي سميرات.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، لا سيما وأن “أورنج” الأردن تعد المزود الحصري لخدمات الاتصالات للجيش الأردني؛ حيث تواصل الشركة تزويد الجيش بخدمات الخط الثابت التي تشمل الفايبر للأعمال، الـADSL، خطوط الاتصال بالإنترنت (ILL)، IPVPN وAPVPN، إضافة إلى الشبكة الهاتفية (PSTN).

وعبر المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات لدى “أورنج” الأردن، المهندس سامي سميرات، عن اعتزاز “أورنج” الأردن بالشراكة التي تجمعها بالجيش العربي لأكثر من 17 عاماً، خاصة وأنها إحدى أهم المؤسسات الوطنية العريقة التي تواصل الحفاظ على أمن المملكة وأهلها.

وأكد المهندس سميرات أن “أورنج” الأردن تواصل تقديم مجموعة متكاملة من أفضل الحلول والخدمات لحماة الوطن البواسل، بما يتناسب مع دورها كمزود رقمي رائد ومسؤول، إضافة إلى استكمالها اتفاقية تزويد خدمات الخلوي للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وذلك في إطار حرص الشركة على إبقائها على اتصال بكل ما يهمها وتقديراً لجهودها في سبيل أمن واستقرار الأردن.

يذكر أن “أورنج” الأردن تعمل باستمرار على تطوير عروض وخطوط “حماة الوطن” المخصصة لمنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في مواقعهم كافة، وذلك من خلال إثرائها بمزايا إضافية تسهم في مساندتهم في أداء دورهم وابقائهم على اتصال مع أحبتهم وعائلاتهم.