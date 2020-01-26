تجديد اتفاقية الشراكة بين الملكية الأردنية ومتحف الأطفال الأردن

وقّع متحف الأطفال الأردن والملكية الأردنية اتفاقيةً لتجديد الشراكة بينهما، والتي تستمر للسنة الثالثة على التوالي، وتقوم الملكية الأردنية بموجبها بمواصلة دعم “منطقة الجو والطيران” التفاعلية داخل المتحف والبرامج المقدمة من خلالها للأطفال.

ومنطقة الجو والطيران في متحف الأطفال تضم معروضات تفاعلية تحاكي تجربة الطيران الواقعية، وتشمل مجسمات لطائرة من طراز Airbus A318، وبرج مراقبة الطائرات، وأجزاء أخرى تتيح للأطفال لعب أدوار مختلفة في مجال الطيران، كقبطان الطائرة، ومراقب الطائرات، ومضيفة الطيران، وضابط الحجوزات.

وقد وقّع الاتفاقية عن الملكية الأردنية، رئيسها التنفيذي، السيد ستيفان بيشلر، الذي علّق على هذا التجديد قائلًا: ” كناقلٍ وطني، ترى الملكية الأردنية أهمية شراكتها مع متحف الأطفال والتي هي مؤسسة تعليمية وطنية، تصل ببرامجها التعليمية للأطفال في الأردن، وتزيد من وعيهم بالعالم من حولهم، من خلال تجارب مقاربة للواقع كالتي في منطقة الجو والطيران.”

ومن جهتها أعربت مديرة متحف الأطفال، السيدة سوسن الدلق عن اعتزازها بمواصلة هذا الدعم قائلةً: “في المتحف نعمل على صقل مهارات القرن الواحد والعشرين لدى الأطفال من خلال المعروضات والبرامج التفاعلية، ومنها لعب أدوار المهن المختلفة التي تساعدهم على اختيار مهنهم المستقبلية، ولا سيّما المهن المتعلقة بمجال الطيران وارتباطها بالناقل الوطني الملكية الأردنية.”

ومتحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله في العام 2007. يقع المتحف في حدائق الحسين، ويضم أكثر من 185 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن ومختبر الاختراع والحديقة السرية. كما يقدّم برامج تعليمية ومناسبات وعروض على مدار العام. وقد رحب المتحف منذ افتتاحه بما يزيد عن مليونين وتسعمائة ألف زائر.