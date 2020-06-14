تجديد اتفاقية الشراكة بين “سوسيته جنرال” و”تكية أم علي”



عمان- انطلاقاً من إيمانه بأهمية التكافل الاجتماعي ودوره في دعم الأسر الأكثر حاجة في المملكة، وقّع بنك سوسيته جنرال- الأردن اتفاقية شراكة مع تكية أم علي بهدف دعم الأسر المستفيدة من برامجها. وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك بكفالة عدد من أسر تكية أم علي لمدة عام ليصلها طرد غذائي شهري يحتوي على 24 مادة غذائية ويكفي لإعداد ثلاث وجبات يومياً. كما تضمنت الاتفاقية توزيع 74 طردا غذائيا على الأسر المحتاجة والمستفيدة من تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك في محافظة جرش بدعم من البنك.

ومن الجدير بالذكر أن جميع الأسر المستفيدة من تكية أم علي تعيش تحت خط الفقر الغذائي، وجميعها أسر لا يمكن إعادة تأهليها، معظمهم من نساء وأطفال وطلاب على مقاعد الدراسة. قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: “نشكر بنك سوسيته جنرال- الأردن على دعمهم لبرامج تكية أم علي، ونعي في تكية أم علي أهمية شراكتنا مع مؤسسات القطاع الخاص جميعها، وخاصةً خلال الظروف الطارئة التي تعيشها المملكة حالياً والتي أثّرت على الأسر المحتاجة أكثر من غيرها وهذا يدل على إيمان بنك سوسيته جنرال- الأردن برؤية تكية أم علي المتمثلة في الوصول لأردن خال من الجوع”.

ومن جهته، أعلن السيد قبوات: “إننا في SGBJ نؤمن برسالة تكية أم علي، ولذلك قررنا أن نتشارك معها في إطار مبادراتنا في المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ إذ إننا نؤمن بشدة أن أحدا لا يستحق أن يعيش في الجوع وأن مكافحة الفقر الغذائي والقضاء عليه أمر لا بد منه”. كما أشاد ببرامج التطوع المختلفة لتكية أم علي، وشدد على أهمية إشراك موظفي البنك بها، لما للعمل التطوعي من أثر إيجابي على المجتمع والمتطوع. يذكر أن تكية أم علي تقوم في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في محافظات المملكة كافة الذين يشكلون 150,000 فرد؛ حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام والتي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر، كما تقوم خلال الأزمة الراهنة بإيصال الطرود الغذائية الطارئة للأسر المتضررة نتيجة الأوضاع الحالية.