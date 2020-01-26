تجديد اتفاقية تعاون بين “الإسلامي الأردني” ونقابة “الممرضين”

عمان- وقع البنك الإسلامي الأردني ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات اتفاقية تعاون مشترك تجديداً للاتفاقيات التي بدأت منذ العام 2009، ليستمر البنك بتقديم التمويلات والخدمات المصرفية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بأسعار منافسة وشروط ميسرة لجميع منتسبي ومتقاعدي وموظفي النقابة لغايات تملك المساكن والأراضي أو شراء الأثاث أو الأجهزة الكهربائية والسيارات وغير ذلك من الغايات.

ووقع الاتفاقية نيابة عن البنك الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني وعن النقابة الدكتور خالد ربابعة نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، وبحضور مساعد المدير العام ومدير مصرفية الأفراد في البنك وأعضاء مجلس النقابة، وذلك في مبنى مجمع النقابات المهنية يوم الخميس الموافق 23/1/2020.

وقال الدكتور حسين سعيد “إن تجديد هذه الاتفاقية مع نقابة الممرضين يأتي تعزيزاً للشراكة المستدامة التي تجمع مصرفنا مع النقابة وتهدف الى استمرارية استفادة منتسبي النقابة من جميع الخدمات والمنتجات الحديثة التي يقدمها البنك الى جانب الخدمات التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقيات السابقة، وبأسعار تفضيلية وشروط مريحة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية”.

وبين أن التمويلات المقدمة وفق الاتفاقية تشمل صيغ بيع المرابحة للآمر بالشراء (لشراء الشقق والمنازل ومواد البناء والأراضي والأثاث والأجهزة الكهربائية والسيارات وغيرها) وصيغة التأجير المنتهي بالتمليك لشراء (المساكن والأراضي)، وصيغة بيع المساومة والإجارة الموصوفة في الذمة (منتج لبيك للحج والعمرة ومنتج اقرأ للتعليم ومنتج شفاء للعلاج ومنتج السياحة) وبيع الاستصناع (للإنشاءات)، إضافة الى إشراك طالب التمويل في صندوق التأمين التبادلي، والخدمات الالكترونية المختلفة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الذكي (Mobile Banking)، والخدمات المصرفية عبر الانترنت (I-Banking)، وخدمة اي فواتيركم، وخدمة الرسائل القصيرة (SMS) وإصدار البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة (فيزا وماستر كارد) التي يقدمها البنك، مؤكداً حرص البنك على إدامة التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي والهيئات الرسمية والنقابية تأكيداً لتحمل البنك لمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث يلتزم مع العديد من هذه المؤسسات وجهات مختلفة بمذكرات تفاهم منذ أعوام عدة للاستفادة من خدمات البنك بأسعار وشروط تفضيلية. ومن جانبه، قال الدكتور خالد ربابعة “لقد حرصت النقابة من خلال هذه الاتفاقية على توفير ميزات تمويلية واستثمارية لمنتسبيها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والمساهمة في دعمهم ومساندتهم”، معرباً عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني.

داعيا جميع منتسبي ومتقاعدي وموظفي النقابة في المركز والفروع المشمولين بصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للنقابة، الاستفادة من الميزات والتسهيلات التي يقدمها البنك الإسلامي الأردني لمنتسبي النقابة للحصول على التمويلات والخدمات المصرفية المختلفة.