تجديد الاعتماد الدولي لبرنامج البكالوريوس العلاج الوظيفي في “الأردنية”

عمان- الغد- حصل برنامج البكالوريوس للعلاج الوظيفي في كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية على تجديد الاعتماد من الاتحاد العالمي للعلاج الوظيفي للفترة من 2021 ولغاية 2028.

وقال عميد الكلية الدكتور زياد الحوامدة إن قسم العلاج الوظيفي في كلية علوم التأهيل يعدُّ من أكبر الأقسام على مستوى الجامعات الاردنية، ويقوم عليه (5) اعضاء هيئة تدريسية من حملة درجة الدكتوراه واثنان من حملة درجة الماجستير، وجميعهم حصلون على درجاتهم العلمية من أهم الجامعات المرموقة في العالم، مبينا أن خريجي البرنامج يمتازون بمؤهلاتهم العلمية التي تواكب أحدث التطورات في التخصص.

واضاف الحوامدة أن هذا الاعتماد يعد اعترافاً بجودة مستوى البرنامج والخطة الدراسية التي يتبعها وتأكيدًا على اهتمام الجامعة الاردنية بحصول برامجها على الاعتماد الوطني و الدولي في كافة المجالات.

يذكر أن القسم أنشئ عام 1999، وتخرج من هذا كوكبة يعملون في مستشفيات ومنظمات شتى في الأردن والمنطقة، كما ويعد الاتحاد العالمي للعلاج الوظيفي أكبر منظمة عالمية تعنى بهذا التخصص وتمنح اعتمادها بعد القيام بتقييم تفصيلي للبرنامج بالتعاون مع الجمعية الاردنية للعلاج الوظيفي.