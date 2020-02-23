تجديد التعاون بين “الأردنية” والاختبارات العالمية ETS

عمان – الغد– وقع رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة والمدير الإقليمي لمؤسسة الاختبارات العالمية (ETS) إبراهيم أبو العينين اتفاقية لتجديد التعاون بين الطرفين في مجال عقد الامتحانات العالمية باللغة الإنجليزية في الجامعة.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم المؤسسة من خلال مقرها في مركز اللغات في الجامعة بالاستمرار بتقديم الامتحانات العالمية كامتحان التوفل (IBT) وامتحان التويك(TOEIC) وغيرها من امتحانات التوفل الأخرى.

وأشار القضاة عقب التوقيع إلى أهمية وجود مركز اختبارات عالمي في مركز اللغات، مثمناً الشراكة بين الجامعة ومؤسسة الاختبارات العالمية (ETS).

بدوره، قال مدير مركز اللغات في الجامعة الدكتور زياد قوقزة إن المركز حريص على الحفاظ على الشراكة مع المؤسسة وتطويرها لما لها من أثر ايجابي على الطرفين.

يشار إلى أن الطرفين وقعا اتفاقية في 2016 لإنشاء مقر للمؤسسة في مركز اللغات يزود بأحدث الأجهزة الحاسوبية والتقنية خدمة للمتقدمين للامتحانات العالمية كامتحان التوفل (IBT) وامتحان التويك (TOEIC) وغيرها من امتحانات التوفل الأخرى.