تجديد الثقة بالقدومي رئيسا لنادي التنس بالتزكية

عمان – الغد – انتخبت الهيئة الإدارية لنادي التنس المهندس احمد القدومي رئيسا لنادي التنس بالتزكية، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للنادي والذي عقد امس في مقر النادي، وتم انتخاب الأعضاء؛ المهندس خليل فضة، تيسير سليمان، احمد العبادي، احمد عكاشة، صالح نصرالله، سعيد عليان، امجد ربايعة، منى الزبن، والاحتياط عماد الجدع ومرشد القواسمي.

وتم قبل الانتخابات المصادقة على التقريرين المالي والاداري للنادي، كما تم تفويض الهيئة الإدارية الجديدة لتعيين مدقق حسابات جديد، وتم عقد اجتماع للهيئة الادارية بعد اجتماع الهيئة العامة مباشرة تم فيه توزيع المناصب الادارية، حيث تم تسمية المهندس خليل فضة نائبا للرئيس، تيسير سليمان امينا للسر وأحمد العبادي امينا للصندوق.

وقدم القدومي الشكر الى مديرالاندية في وزارة الشباب الشكر لمدير الأندية محمود الكيلاني وزملاءه في مديرية شباب العاصمة الذين اشرفوا على ادارة الانتخابات وفق البروتوكول الصحي المعتمد.