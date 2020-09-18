تجديد الثقة بـ “العطيات” عميدا لكلية علوم الرياضة بـ “الأردنية”

بلال الغلاييني

عمان – قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية، في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة د. عدنان بدران وبناء على تنسيب رئيس الجامعة د. عبد الكريم القضاة، تجديد الثقة بعميد كلية علوم الرياضة د. خالد العطيات، وذلك بعد التميز الكبير الذي ظهرت به الكلية بقيادة العطيات.

ويرأس العطيات حاليا الاتحاد الأردني للمبارزة، إضافة إلى منصب الأمين العام للاتحاد العربي منذ العام 2005 ولغاية الآن، كما يشغل منصب عضو مجلس ادارة ادارة اللجنة الأولمبية منذ العام 2003 ولغاية الآن، مثلما عمل في مواقع رياضية وشبابية أخرى مثل (عضو لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة ومقرر لجنة اختيار التفوق الرياضي بالجامعة الأردنية، ومشرف على المشاركين في جائزة سمو ولي العهد)، وترأس العطيات البعثة الأردنية التي شاركت في الدورة الرياضية العربية بالجزائر 2004، والبعثة الأردنية التي شاركت في دورة الآلعاب الآسيوية في الدوحة 2006.

وقبل ذلك كان العطيات لاعبا في صفوف المنتخبات الوطنية، وحقق العديد من الانجازات، مثلما حقق المراكز الأولى في بطولات المملكة، وعمل أيضا مدربا، وحاصل على العديد من الشهادات العليا في المجال التدريبي.

والعطيات حاصل درجة دكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية تخصص (التحليل الحركي) من جامعة بغداد بتقدير جيد جدا، وحاصل ايضا على درجة الماجستير في الادارة الرياضية من جامعة ليون بفرنسا، وعلى درجة الماجستير في التدريب الرياضي تخصص (التحليل الحركي) من الجامعة الأردنية بتقدير جيد جدا، وكذلك على درجة البكالوريوس تخصص التربية الرياضية من جامعة بغداد.

وعمل العطيات استاذا مشاركا في كلية علوم الرياضة بالجامعة الأردنية، ومساعدا لعميد الكلية، ومساعدا لعميد شؤون الطلبة بالجامعة، ومدرسا في كلية علوم الرياضة لفترة طويلة، وعمل عميدا لشؤون الطلبة بالجامعة.

bilal.alghaleeni@alghad.jo