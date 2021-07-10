تجديد الشراكة بين “أيلة” و”الجمعية الملكية لحماية الطبيعة”

عمان- جددت شركة واحة أيلة للتطوير والجمعية الملكية لحماية الطبيعة اتفاقية الشراكة بينهما للسنة الثامنة على التوالي، والرامية إلى مواصلة التعاون بين الجانبين في مجالات حماية الطبيعة وتقديم الاستشارات المتخصصة والخبرات الفنية بهذا المجال.

وبموجب الاتفاقية، ينفذ الجانبان برنامجاً لمراقبة أنواع الطيور خلال مواسم الهجرة ومرورها في أيلة التي أسفرت عن تحقيق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية بتسجيل مشاهدة عشرات الأصناف الجديدة من الطيور.

كما وتزود الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، أيلة، بخدمات استشارية بهدف تصميم وإنشاء حديقة نباتات البيئة الطبيعية في أيلة، ضمن مسار ريشة أيلة للطيور.

وبموجب الشراكة، سيستمر الجانبان في إطلاق برنامج مراقبة الطيور ومسار ريشة أيلة، ودراسة أثر الموائل المنشأة في أيلة على استقطاب الطيور وتقديم الاستشارات الفنية الخاصة بزيادة الموائل وفقاً لأفضل الممارسات البيئية.

وعبر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، عن سعادته بمواصلة الشركة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الرائدة في مجال إدارة المناطق المحمية في المملكة؛ حيث تتوسع مجال التعاون بين الجانبين عاماً بعد آخر في مجالات مرصد الطيور ومسار ريشة أيلة وصولاً إلى حديقة نباتات البيئة الطبيعية في أيلة والتي تعزز ريادتها كمشروع أخضر في الاستدامة البيئية وحماية الطبيعة.

وأضاف المهندس دودين: “منذ العام 2013 حققنا معا نجاحات كبيرة في جوانب الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية وتسجيل الطيور، بما يحقق التوازن المطلوب، كما واصلت أيلة برامجها الخاصة لتعزيز السياحة البيئية نظراً للبيئة الفريدة التي تعيش فيها”.

وبدوره، قال المدير العام في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، السيد يحيى خالد: “نفخر بالتعاون البناء مع أيلة الذي نجحنا خلاله بتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال حماية الموارد الطبيعية وأسفرت عن نجاحات كبيرة لمرصد طيور العقبة كمشروع يمثل نموذجاً للتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، ونأمل بفتح آفاق أرحب للتعاون بين الجانبين مستقبلاً”.

وتجسد أيلة في تعاونها المستمر مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ومؤسسات وطنية أخرى معنية في العمل البيئي، الرؤية المؤسسية عبر تبنيها لأفضل الممارسات البيئية التي تعزز نمط السكن والسياحة المستدام، وضمان أفضل الطرق لحماية البيئة وحجر الزاوية في الاهتمام بالطيور المهاجرة. وسجل مرصد طيور العقبة في أيلة أكثر من 100 نوع من الطيور 3 أصناف منها نادرة التسجيل في الأردن، وواحد منها كان تسجيله لأول مرة في العقبة، حيث تحط الطيور المهاجرة في أيلة للاستراحة لتتمكن من إكمال رحلة هجرتها. وتلتزم أيلة بالحفاظ على الحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية في الأردن، وتلتزم بمنظومة بيئية في مرافقها كافة، كما وتقدم مساهمات جليلة تجاه البيئة كجزء من المسؤولية الاجتماعية وعبر التعاون البناء مع المؤسسات المعنية.