تجديد الهيئة الادارية للجنة التعاون الثقافي غير الحكومي بين الأردن والصين

الغد- عمان– عقد يوم السبت الماضي اجتماع الهيئة العامة للجنة التعاون الثقافي غير الحكومي بين الأردن والصين ؛ بحضور مندوب وزارة الثقافة حسين طنش.

وتقرر بالاجتماع تجديد الهيئة الادارية السابقة برئاسة معالي المهندس سمير الحباشنة مع إضافة اسم سعادة السفير يحي القرالة إلى أعضاء الهيئة الادارية.

وتم الإعلان خلال الاجتماع أن اللجنة بصدد جمع أوراق الندوات والورش والفعاليات التي قامت بها اللجنة بالسنوات الماضية في كتاب يعَنى بالعلاقات الأردنية الصينية، حيث سيتم إشهار هذا الكتاب بالعاصمة الأردنية عمان وبالعاصمة الصينية بكين.

وتتكون اللجان من كل :

رئيس اللجنة معالي المهندس سمير الحباشنة.

نائب رئيس اللجنة معالي د٠ كامل ابو جابر.

أمين سر اللجنة عمر العرموطي.

أمين الصندوق المهندس محمد أبو عياش.

الدكتورة المهندسة غيداء أبو رمان المسؤولة عن العلاقات الدولية.

السفير يحي القرالة/ عضوا.

الدكتور خالد الشرايري عضوا.

مدير الجمعية حاتم الدعجه.