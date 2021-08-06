تجديد رخصة اتصالات فئوية عامة

إبراهيم المبيضين

عمان- وقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأسبوع الماضي، اتفاقية تجديد رخصة الاتصالات العامة الفئوية للشركة الأردنية لإدارة وتتبع المركبات؛ حيث تم تنظيم شروط اتفاقية الترخيص بنفس صيغة وبنود الاتفاقية الحالية للمدة المجددة وبما عليها من التزامات وشروط.

وجرى توقيع الرخصة ورخصة التشغيل لمدة خمسة عشر عاما من تاريخ انتهائها، بحيث تتمكن الشركة من الاستمرار بتقديم خدماتها، وذلك استنادا لأحكام المادة 12/أ/4 من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته، ولأحكام تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة.

وتقوم الشركة الأردنية لإدارة وتتبع المركبات بتقديم خدمات تتبع المركبات وتحديد الموقع الجغرافي للأجسام، بما يشمل الأعمال كافة التي تتعلق بالمراقبة والتحكم لهذه الخدمة ونقل البيانات بواسطة وسائل الاتصالات.

ووقع الاتفاقية عن الهيئة رئيس مجلس المفوضين الدكتور المهندس غازي الجبور، وعن الشركة المدير العام المهندس سمير عبيد بحضور عدد من المعنيين.

وتسعى الهيئة دائما لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في السوق الأردني، وذلك للنهوض بقطاع الاتصالات في المملكة وبما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى تمكين الشركات المرخصة لديها من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات المتنوعة للمواطنين، بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتطوير القطاعات الأخرى التي تعتمد على خدمات الاتصالات المتطورة، ومن هذه القطاعات قطاع الإعلام.

وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بلغ المجموع الكلي لرخص الاتصالات الممنوحة من قبل الهيئة (65) رخصة اتصالات، منها (40) رخصة فئوية و(25) رخصة فردية.

وتمنح الرخص الفئوية لجميع مشغلي شبكات الاتصالات العامة التي يتم تشغيلها بغرض تقديم خدمات اتصالات عامة مع عدم استخدام موارد نادرة مثل الترددات والأرقام الهاتفية، وتبلغ رسوم الحصول على هذا النوع من الرخص الفردية ثلاثين ألف دينار.