تجديد رخصة المهن من “صناعة عمان” و “الأمانة” إلكترونيا



عمان-_- أكدت غرفة صناعة عمّان أن تجديد عضوية الشركات في الغرفة للعام 2020 أصبح إلكترونيا وكذلك في أمانة عمان الكبرى.

وقالت الغرفة ان “تحويل عملياتها إلى العمل الإلكتروني يأتي توفيرا لجهد ووقت الصناعيين إذ أن عملية التجديد “مستوفية الشروط” ستتم من أي مكان وفي أي وقت”.

وقال رئيس غرفة صناعة عمان م.فتحي الجغبير إن “الغرفة تسعى دائما لتطوير خدماتها لتسهيل الحصول عليها بأسرع وقت” منوها إلى أن كوادر الغرفة تقوم بالتأكد وبشكل مستمر من أن الخدمات الإلكترونية تعمل وبشكل فعّال.

وأضاف “التحوّل الإلكتروني اصبح إلزاما على الجميع نظرا للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم”.

وحول خطوات التجديد، أشارت الغرفة في البيان الذي أصدرته امس إلى ان تجديد العضوية سيكون حصريا من خلال الدفع عبر أي فواتيركم وذلك من خلال الدخول لموقع / تطبيق البنك على الإنترنت (اسم مستخدم، كلمة سر) أو عن طريق التطبيق الخاص بـ أي فواتيركم، والضغط على كلمة أي فواتيركم ثم فاتورة جديدة.