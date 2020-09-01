تجديد رخصة زين بـ 156 مليون دينار

عمان- الغد- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن مجلس مفوضي الهيئة قرر الموافقة على طلب التجديد المبكر لرخصة الترددات العامة للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة ( زين) في نطاق الترددات (900 م.هـــ) لمدة (15) عام بمبلغ (156.375.000) مليون دينار، وهو ذات المبلغ المقر سابقاً فيما يتعلق بتجديد رخصة شركة اورانج موبايل في ذات النطاق ولنفس سعة الحزمة.

وأضاف الدكتور الجبور أن المجلس استعرض في جلسته التي عقدها بالامس قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على قرار مجلس مفوضي الهيئة المتعلق بالاعفاءات والتسهيلات المرتبطة بتجديد رخصة الترددات العامة للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين) في نطاق الترددات (900 م.هـــ) والتي تنتهي في شهر شباط من العام 2021.

وبين الدكتور الجبور ان قرار مجلس مفوضي الهيئة تضمن الموافقة على تقسيط مبلغ عوائد التجديد والبالغه (156.375.000) مليون دينار والواجب على شركة زين دفعها للهيئة على ثلاث دفعات متساوية ودون فوائد وذلك في بداية كل خمس سنوات من عمر الرخصة ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان مدة الرخصة الكلية (15) خمسة عشر عاماً، اضافة الى الاعفاء التدريجي من عوائد ترخيص الترددات السنوية المستحقة على شركة زين بعد تجديد رخصتها والبالغة قيمتها (3.840.000) ثلاثة ملايين وثمانمائة واربعون الفاً، وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق تلك العوائد من تاريخ 1/1/2021 للتجديد وذلك لمدة تراكمية تعادل (6) سنوات.

وأوضح الجبور ان تلك الاعفاءات مرتبطة بالتزام الشركة بشروط وعوائد التجديد التي تقرها الهيئة وتعليماتها ذات العلاقة بما في ذلك التزامها بمعايير الاداء الخاصة بتحسين ونشر التغطية في مناطق معينة من خلال انشاء محطات راديوية جديدة تستخدم الترددات وبما لا يقل عددها عن (100) محطة خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء الرحصة وفق ما تحدده الهيئة من مواقع لتلك المحطات وتقديم ضمانه مالية بهذا الخصوص بقيمة (6) مليون دينار، يعاد النظر بقيمتها بشكل سنوي وتخفيضها بناء على التزام الشركة بانشاء تلك المحطات.

واختتم الجبور القول ان الاثر المباشر لتجديد الرخصة يتمثل في السماح للشركة باستخدام أي تقنية ( حيادية التكنولوجيا) الامر الذي سينعكس ايجابا على تقديم خدمات الاتصالات في المملكة وتحسين نشر الخدمات على النحو المطلوب.

ويذكر ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر هيئة مستقلة تورد مبالغ للخزينة والأكثر وفراً وتلعب دوراً كبيراً في دعم الموازنة ، حيث بلغ اجمالي ما تم رفده للخزينة منذ نشأة الهيئة ما مجموعه (1.910) مليار دينار حتى نهاية العام 2020 . علماً أن الهيئة قامت منذ العام 2015 بتوريد ما مجموعه (635) مليون دينار وحتى نهاية هذا العام.