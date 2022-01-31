تجديد شهادات( الأيزو ) لجامعة العلوم والتكنولوجيا

مندوبًا عن الأستاذ الدكتور خالد السالم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، رعى نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني، بحضور المدير التنفيذي لشركة لويدز ريجستر الشركة المانحة لشهادة ( الآيزو) المهندس مهند الكايد حفل تجديد شهادات إدارة الجودة حسب المواصفة العالمية ISO 9001:2015 للجامعة لثلاثة سنوات متتالية (2021-2024).

وقال العجلوني أن هذه الفعالية تعكس الجهد التشاركي والعمل الدؤوب المتواصل لأسرة الجامعة للحفاظ على استمرارية نظام إدارة الجودة المطبق منذ العام ٢٠١٢، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تعمل بشكل دوري ووفقًا لخطط واضحة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والمراكز والوحدات والدوائر الإدارية ، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية للجامعة يتمثل بأتمتة إجراءاتها الإدارية كافة، واستكمال اعتماد باقي برامجها دوليًا.

وقدم العجلوني الشكر لجميع العاملين في الجامعة بشكل عام ولمركز التطوير الأكاديمي وضبط الجودة بشكل خاص على الجهود التي بذلوها للوصول إلى هذا التميز، مضيفًا أن التقدم في إدارة الجودة وتحقيق التميز في المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الوطن كافة يمثل إجراءات عملية تعكس رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في أن تكون المؤسسات الوطنية مثالًا يحتذى في الإدارة و الحوكمة .

من جهته عبّر الكايد عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل لإدامة ملف إدارة الجودة، منوهًا إلى أن حصول الجامعة على هذه الشهادات هو اعتراف بوجود نظام متكامل للجودة مطبق فيها.

وفي ختام الحفل سلم العجلوني الشهادات على كليات ومراكز ووحدات ودوائر الجامعة كافة.