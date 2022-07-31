تجديد عضوية الاعتماد الدولي الأمريكي لكلية الاعمال في “عمان العربية”

استمراراً لمساعي جامعة عمان العربية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحقيقاً لتطلعات الجامعة في الريادة والتميز، ورفع مستوى الجودة في كافة الجوانب، تم تجديد عضوية الاعتماد الأمريكي لكليات الأعمالAACSB) ) الخاص بكلية الأعمال في جامعة عمان العربية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التي تسير عليها كلية الأعمال في الجامعة للحصول على اعتماد AACSB)) ، وهذا كان نتيجة الجهود المبذولة من قبل فريق الاعتمادات الدولية في الكلية وبدعم ومساندة من قبل مجلس أمناء الجامعة ورئاسة الجامعة الحريصة كل الحرص بأن تحصل جميع الكليات في الجامعة على الاعتمادات الدولية لكي تبقى جامعة عمان العربية ضمن مصاف الجامعات المرموقة وتعزيز الممارسات بمعايير دولية تحقيقاً لأهداف وتطلعات الجامعة المستقبلية.