تجربة هامة في خزان عملاق تحت الأرض باليابان قد تفسر الكون بأكمله

طوكيو-وجدت دراسة جديدة حول “نيوترينو”، وهو جسيم دون ذري غامض يعتقد أنه كان موجودا أثناء الانفجار العظيم، ولعب دورا حاسما في ترسيخ غلبة المادة على المادة المضادة.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature (الطبيعة)، أن التباين في إنشاء “نيوترينو الميون” بشكل أعلى من نظيراتها المضادة للنيوترينو، قد يسلط الضوء على سبب تغلل المادة في الكون بدلا من المادة المضادة – لغز معروف باسم تباين الباريون (يشير إلى الحقيقة الواضحة لوجود خلل في المادة الباريونية والمادة الباريونية المضادة في الكون).

وعلى وجه التحديد، يركز تباين الباريون على كيفية انتشار المادة بصورة أكبر من المادة المضادة، على الرغم من حقيقة أنه عند اصطدامها ببعضها البعض، يُقصى كلتاها.

