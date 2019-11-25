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تجمع لاعبي الاندية امام مقر اتحاد الكرة اللبناني رفضا لالغاء الدوري

منذ 3 ساعات

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بيروت – تجمع عدد من لاعبي عدد من الأندية اللبنانية لكرة القدم امام مقر الاتحاد اللبناني لكرة القدم في فردان “رفضا لدعوة بعض الأندية لالغاء الدوري لهذا العام بسبب الضائقة المالية وشبه الافلاس التي تعانيها تلك الاندية”.

وشدد اللاعبون على ان “تلك الأزمة المالية ليست وليدة اليوم، وان إلغاء الدوري سيعود على اللاعبين وعائلاتهم بالضرر المادي وعلى المواطنين عموما لما تمثله لعبة كرة القدم من متنفس للمواطنين”.

ورأوا ان “عملية التأجيل أو الالغاء تعد مصيبة كبرى قد تؤثر بدورها سلبا على لياقة اللاعب، وهي تدمير للعبة واللاعبين والمنتخب”. – (وكالات)

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