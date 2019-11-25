تجمع لاعبي الاندية امام مقر اتحاد الكرة اللبناني رفضا لالغاء الدوري

بيروت – تجمع عدد من لاعبي عدد من الأندية اللبنانية لكرة القدم امام مقر الاتحاد اللبناني لكرة القدم في فردان “رفضا لدعوة بعض الأندية لالغاء الدوري لهذا العام بسبب الضائقة المالية وشبه الافلاس التي تعانيها تلك الاندية”.

لا كبيرة وعريضة لالغاء الدوري اللبناني لكرة القدم لهذا الموسم

لا والف لا لالغاء الموسم الكروي الحالي، فالاقدام على مثل هذه الخطوة سوف يلحق افدح الاضرار باللعبة واهلها جميعاً دون استثناء، لذا نهيب باتحاد اللعبة ان لا يستجيب لتلك الاصوات الشاذة والتي تريد دمار اللعبة، والقضاء على pic.twitter.com/UJAtspMdGW — FA Lebanon (@FALebanon) November 23, 2019

وشدد اللاعبون على ان “تلك الأزمة المالية ليست وليدة اليوم، وان إلغاء الدوري سيعود على اللاعبين وعائلاتهم بالضرر المادي وعلى المواطنين عموما لما تمثله لعبة كرة القدم من متنفس للمواطنين”.

ورأوا ان “عملية التأجيل أو الالغاء تعد مصيبة كبرى قد تؤثر بدورها سلبا على لياقة اللاعب، وهي تدمير للعبة واللاعبين والمنتخب”. – (وكالات)