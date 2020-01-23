تجنبا لملاحقتهم: إمهال الحاصلين على “خروج بلا عودة” لمغادرة المملكة

عمان – الغد – قرر وزير العمل واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6004)، بخصوص قوننة وتوفيق أوضاع العمال غير الأردنيين،وفي ضوء المهلة التي أعطيت للعمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية “خروج بلا عودة” لمغادرة أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بشكل نهائي ممن استفادوا من الإعفاءات الواردة في قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمال غير الأردنيين، إمهال كافة العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية “خروج بلا عودة” لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل تاريخ ٢٠٢٠/٢/١٠.

ووقالت الوزارة في بيان “بعكس ذلك سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد بالتنسيق مع الجهات الامنية والرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم”.

وأضاف البيان “و عليه تتمنى وزارة العمل على جميع العمال غير الاردنيين الالتزام بهذا القرار والمهلة المحددة به حتى لا يخسروا الإعفاءات التي حصلوا عليها خلال فترة تصويب الأوضاع ولكي لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية”.