تجنب قول هذه العبارات لطفلك

علاء علي عبد

عمان- بين الحين والآخر، يخطئ المرء بانتقاء كلماته التي يتحدث بها مع أطفاله، فيتركهم بحالة غضب أو حزن أو حيرة، ما يسبب لهم أذى داخليا قاسيا، على الرغم من أنه يفترض بالوالدين أن يكونا مصدر الأمان والحماية والدعم لأطفالهما.

حسن انتقاء الوالدين لكلماتهما مع أطفالهما يعد أمرا مهما جدا كون كلماتهما إما تساعد الطفل على بناء شخصيته بصورة سليمة، أو تتسبب بهدم هذه الشخصية لسنوات طويلة لاحقة.

من الكلمات التي يجب على الوالدين تجنب قولها لأطفالهما ما يلي: